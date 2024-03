Daniel Quintero dona un millón de pesos para terminar vías 4G en Antioquia, pero pone condiciones

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, consignó el millón de pesos para la terminación de las vías 4G que pasan por Antioquia, una propuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez y materializada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. En ese sentido plantea unas exigencias sobre este fondo.

Lo que Daniel Quintero pide al apoyar esta iniciativa, que es propuesta por estos personajes de diferente corriente política a la suya, es que estas vías que sean terminadas con los recursos que se están pidiendo en la ''vaca'':

En su pronunciamiento en X, el exalcalde Quintero lanza, al parecer, un señalamiento, pues dice: ''Como Alcalde pusimos 300 mil millones al proyecto. Se les debería caer la cara de vergüenza andar pidiéndole más plata a la gente. Hidroituango está funcionando: ¿Qué están haciendo con la plata?''.

En ese sentido, es importante mencionar que Daniel Quintero indicó que apoyaría, desde que el expresidente Álvaro Uribe Vélez propuso que, si un millón de antioqueños donan, cada uno, un millón de pesos, se terminan las vías 4G que pasan por el departamento; e, incluso, desde el primer momento planteó esas condiciones.

