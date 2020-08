Daniel Quintero le pide a la nueva junta de EPM definir demanda contra Hidroituango

En su cuenta de Twitter, Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín aseguró que, “he escuchado la voz de empleados de EPM, empresarios y otros; en gracia de discusión le he pedido al gerente de EPM llevar decisión sobre si se continúan o no las acciones legales para recuperar 9,9 billones a la próxima junta directiva de EPM”.

La determinación entraría entonces a debate de la nueva junta que fue nombrada por Quintero Calle el pasado martes luego de la renuncia de todos los directivos anteriores, justamente porque no estuvieron conformes con que la decisión de emprender acciones legales contra el consorcio CCC Ituango, no fuera consultada con ellos.

Lea también: JEP abre incidente contra gerente de EPM por caso de desaparecidos en Hidroituango

En su momento, el Alcalde de Medellín argumentó que en primer lugar, no era una determinación que debía consultarse con la junta y, por otro lado, señaló que de no haberse hecho en ese momento, se hubieran vencido los términos para recuperar el dinero que ha ocupado la empresa en la atención a la emergencia por el taponamiento del túnel auxiliar de desviación.

He escuchado la voz de empleados de EPM, empresarios y otros; en gracia de discusión le he pedido al Gerente de EPM llevar decisión sobre si se continúan o no las acciones legales para recuperar 9,9 billones a la próxima junta directiva de EPM.