Daniel Quintero radica de nuevo proyecto de venta de UNE

Entre el 2 y el 20 de agosto se realizarán las sesiones extraordinarias en el Concejo de Medellín, tiempo en el que se les dará trámite a cinco proyectos de acuerdo presentados por la administración Distrital, dos de los cuales son paquetes de vigencias futuras para invertir en infraestructura educativa, que sumadas son 476.000 millones de pesos.

Uno de los proyectos radicados es el de la autorización de la activación de la cláusula de patrimonio público a favor de EPM, con el que se busca recuperar 2,8 billones de pesos que tiene la Administración Municipal en la empresa Tigo-Une.

El alcalde Daniel Quintero pidió a los concejales que revisen el proyecto detalladamente y no permitan que el dinero de todos los ciudadanos se pierda. "No regalen tres billones de pesos a Millicom, esa es la plata de los antioqueños, esa es la plata con la cual se podrían resolver muchos de los problemas que tengamos, que no sea por la batalla política, que esta o la próxima administración pierda esa plata, porque no la pierde esta administración, la pierde la ciudad", manifestó el mandatario local.



Le puede interesar: Medellín: Locales de chance Gana fueron robados de manera simultánea

Otro de los proyectos se trata de las vigencias futuras por 319.000 millones de pesos para el mantenimiento y adecuación de la infraestructura educativa de las 398 instituciones oficiales de la ciudad; asimismo, las vigencias por 64.500 millones para la adecuación de 202 escenarios deportivos, a través del Inder.



En el mismo se incluyen también 157.000 millones a 2024 para la construcción de 44 infraestructuras de atención a la niñez con Buen Comienzo y el mantenimiento de los actuales.



Con el tercer proyecto que se tramitará durante este periodo de sesiones extraordinarias se espera comprometer vigencias futuras para señalización vial, por 14.845 millones, y ampliación y renovación de semáforos por un valor de 6.463 millones.



Además lea: Ituango: Declaran calamidad pública por derrumbe y falta de agua

Además, se discutirá el proyecto para adición al Presupuesto General del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín para la vigencia 2022 y otorgar facultades al alcalde para realizar traslados presupuestales; así como el proyecto para fijar el salario mensual del personero, contralor General y alcalde de Medellín.