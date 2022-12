Daniel Quintero rechazó caso de aparente racismo en centro comercial de Medellín

“Rechazo total a esta situación”, fue lo que expresó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por el caso aparente de racismo del que fue víctima Luis Eduardo Acústico, un artista chocoano que fue acusado de pedir dinero en el centro comercial Santafé.

El alcalde indicó que se comunicará con el centro comercial para pedir explicaciones y que desde la Administración Municipal acompañarán a esta persona con asistencia técnica, en caso de que desee interponer acciones legales.

Le puede interesar: Protestas cierran vía que conecta a Medellín con el occidente del país

“No al racismo ni en Medellín ni en lugar del mundo”, trinó Quintero Calle. Y es que Luis Eduardo Gutiérrez estaba en un día de compras en ese centro comercial de El Poblado cuando el personal de seguridad lo acusó de estar pidiendo dinero a los clientes y varios de sus integrantes le solicitaron abandonar las instalaciones. En su testimonio difundido en redes sociales, detalla que, en realidad, solo estaba comprando un cappuccino para su novia, mientras ella esperaba en la plazoleta de comidas a que le entregaran el pedido del almuerzo.

"Se me acerca un vigilante, un señor de aproximadamente 55 años, y me dice que por favor abandone las instalaciones. Me alejé de él y volvió otra vez y me dijo que abandonara las instalaciones porque yo andaba pidiendo plata, que me estaban haciendo seguimiento, que en la cámaras, yo estaba pidiéndole plata a la gente", detalló en su video en las redes sociales.

Además lea: Informe preliminar sobre accidente aéreo en Medellín



Santafé aseveró en un comunicado que rechaza lo que le ocurrió a Luis Eduardo porque “no representan los valores del centro comercial” y calificó esta situación como desafortunada. Agregaron que han intentado contactarlo, sin éxito, aunque en su testimonio, el afectado contó que dejó todos sus datos en la oficina de quejas del piso tercero.

El personero de Medellín, William Yeffer Vivas Lloreda, manifestó que fuera del acompañamiento al cantante chocoano para hacer la denuncia, acudieron al centro comercial, para reunirse con sus directivas y conocer su versión de lo ocurrido. También rechazaron todo acto de discriminación racial en la ciudad.

Otras noticias

"Las redes le cambian a uno la vida": Rubigol