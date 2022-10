Daniel Quintero se defendió de polémica por radicar presupuesto de la ciudad por correo

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, se defendió de la polémica que se generó por la radicación del proyecto de presupuesto de la ciudad por correo, argumentando que en tiempos de la revolución industrial y con una ley de desmaterialización del papel, estos trámites pueden hacerse digitalmente.

Esto en respuesta a concejales como Leticia Orrego y Alfredo Ramos, quienes criticaron que el mandatario no lo radicara de manera presencial, o a través de un delegado, como lo señalan las normas del Concejo de Medellín.

Incluso, Ramos dijo que este proyecto de acuerdo fue presentado extemporáneamente, por lo que había pedido que se rechace.

"Va muy bien. Había un tema de si se podría enviar por correo o no se podía enviar por correo. Los tiempos de la cuarta revolución industrial, además con una ley de forma particular que busca la desmaterialización del papel, pues no hace mucho sentido, la ley está por encima de los acuerdos, eso realmente pues no pasó a mayores", manifestó el alcalde.

Por su parte, la concejal Orrego había pedido al presidente del Concejo, Lucas Cañas, que toda la plenaria votara por el trámite de la iniciativa, por haberse presentado un día después de manera presencial, luego de radicarlo por medio de un contratista de la Secretaría de Hacienda.



"El gobierno Quintero no radicó el proyecto de presupuesto para 2023 en los términos que le obligan las normas. No le importa Medellín, solo la corrupción y el ataque a la oposición", dijo el concejal Ramos recientemente.



Cabe recordar que si los concejales deciden no tramitar este proyecto, el alcalde podría asumir por decreto el presupuesto para 2023, teniendo como base el que se radicó para 2022.