Daniel Quintero seguirá en campaña por el No a la revocatoria pese a alerta de la Procuraduría 

Otro polémico capítulo afronta la revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Esta vez y en su cuenta de Twitter, el funcionario señaló que "claro que haremos campaña por el no. No más revocatorias fraudulentas, cargadas de odio y revanchismo".

Con este trino, el alcalde Quintero confirmó que sí hará campaña y se pronunciará contra la revocatoria, pese a que la Procuraduría se lo prohibió, pues el ente de control consideró como "una falta gravísima participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas".

En redes sociales, el alcalde y los funcionarios de su gabinete adelantan ya una campaña con fotografías por el “no” contra la revocatoria. ¿De qué se trata la iniciativa consiste en publicar una fotografía con el mensaje: "No más" escrito en la palma de la mano?.

En ese sentido, el alcalde hizo la publicación y escribió: "no más corrupción, no más carteles y no más uribismo". Hasta ahora, el mandatario municipal ha compartido más de 40 fotografías, entre ellas la de los secretarios de Gobierno, Esteban Restrepo; del secretario de Movilidad, Carlos Mario Mejía y de la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo.

Curiosamente, el trino del alcalde desmiente las declaraciones del secretario de Inclusión Social, Juan Pablo Ramírez, quien aseguró que serían respetuosos del ente de control. De hecho, aclaró que la campaña en redes sociales "no era en contra de la revocatoria".

Por su parte, el vocero de la revocatoria ‘Medellín Cuenta Conmigo’, Andrés Rodríguez, dijo que “nada de destituciones, eso es lo que precisamente está buscando llevándole la contraria a la Procuraduría. Quintero se va revocado y para la cárcel”.

Así mismo, el concejal del Centro Democrático, Alfredo Ramos, destacó que “Quintero está decidido a hacerle trampa a la Ley, buscando que lo sancione la Procuraduría por participación en política. Con esa estrategia (calcada de ya-sabemos-quién) le pretende hacer el quite al proceso democrático de revocatoria”.

Si bien estas publicaciones se han hecho desde las cuentas personales y no desde las oficiales de la Alcaldía de Medellín, la Procuraduría aún no se ha pronunciado al respecto.