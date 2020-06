Gaviria confesó que este fue un duro golpe para él y su familia, pero que la parte que más le preocupa es la institucional y la desconfianza que se tejen alrededor de circunstancias como esta.



En relación al contrato que lo tiene alejado de la gobernación, Aníbal Gaviria manifestó que hay varios vacíos en las acusaciones “esto es tan absurdo que yo ni siquiera firmé el contrato de la Troncal de la Paz, ni los contratos de adición”.

En sus declaraciones, el fiscal Barbosa dijo que si bien Gaviria Correa no firmó el contrato, ni las adiciones, como Gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y al parecer, no cumplió con la función de ejercer vigilancia y control a los funcionarios, a quienes les delegó esa función y en consecuencia, debe responder en el proceso penal.



Aníbal Gaviria dijo que designó a un comité de seguimiento a la contratación conformado no solo por secretarios de despacho, sino también por expertos en la materia.

Finalmente, prometió que este lunes entregará nuevos detalles jurídicos que revelarán los vacíos con los que se está llevando su caso. Dijo que se defenderá sin entrar en polémicas ni confrontaciones.