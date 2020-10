Decretan toque de queda en Bello (Antioquia) para menores de edad en Halloween

Óscar Andrés Pérez alcalde de Bello, anunció que se decretó el toque de queda para menores de edad durante el próximo 31 de octubre, cuando se celebra el Halloween, lo que convierte a este municipio del norte del Valle de Aburrá en el primero en Antioquia en anunciar la medida.

Dijo el mandatario que no es momento de aglomeraciones, y por ende desde la Alcaldía no se realizarán ni se apoyarán eventos ese día, especialmente en el parque principal, donde en años anteriores durante la celebración del Halloween han circulado unas 200 mil personas.

Pidió a los padres de familia ser responsables y mantener a sus niños en sus casas, para no exponerse al virus y evitar una sanción.

"No estamos en momentos de aglomeraciones, ni de festividades grandes. En un 31 de octubre por el Parque de Bello pueden circular más de 200 mil personas, no vamos a tener ni un solo evento. Padres, no se vengan con sus niños, para que se eviten comparendos", añadió.

De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, en el municipio de Bello la ocupación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos es de más del 95%.

La situación en Antioquia

Debido a los elevados contagios por coronavirus aumentó la ocupación UCI en el departamento, por lo que las autoridades sanitarias tuvieron que declarar la alerta roja hospitalaria.

Según cifras de la Gobernación de Antioquia en Bello la ocupación UCI es del 95.24 por ciento, en Rionegro del 94.4 por ciento, en Apartadó del 85, en Itagüí del 87.5 y en Medellín del 85 por ciento.

Por ahora, se suspenderán los procedimientos médicos o quirúrgicos que no sean urgentes, para evitar que los centros asistenciales del departamento colapsen, dijo el gobernador Aníbal Gaviria Correa.

En el Valle de Aburrá se agrupa la mayoría de los casos covid-19 del departamento, donde la ocupación UCI en la última semana se ha mantenido en el 80 por ciento.

Por otra parte, en Turbo, Caucasia, Sabaneta y La Ceja la ocupación UCI ya llegó al 50 por ciento y en Envigado es del 75 por ciento.