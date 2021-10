Demoras en construcción de nuevo pabellón en Bellavista agudizaría hacinamiento

Como preocupante calificó el Sindicato de Guardianes del Inpec, la presunta falsificación de una garantía de cupo de crédito para acceder al contrato de construcción del pabellón número 4 de la cárcel Bellavista de Medellín.

El nuevo espacio estaría terminado en agosto de 2022, con una capacidad para 516 privados de la libertad, lo que ayudaría a mitigar la crisis del penal que tiene un hacinamiento del 180%.

El presidente del sindicato del Inpec, dragoneante Luis Pinzón, dijo que es incierta la fecha de inicio de obras del nuevo pabellón, lo que podría agudizar la sobrepoblación en las estaciones y en la cárcel Bellavista, donde hay 3.626 internos, cuando la capacidad es para 1.362.

"Es bastante preocupante ver cómo esta firma se ve involucrada en la falsificación de algunos documentos que son fundamentales para la contratación. Esto va a generar retrasos en la construcción del pabellón número 4 que tenía a cargo y va a demorar la continuidad en la ampliación de cupos en el establecimiento carcelario", señaló.

Según el director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Andrés Díaz, fue descubierta una certificación de cupo de crédito expedido por el banco Itaú a favor del proponente del Consorcio Bellavista 2021. El objeto del contrato fue la construcción del nuevo pabellón y las áreas complementarias, por $16.790.608.595.

La entidad buscará declarar la nulidad del contrato, debido a que se tendría la causal suficiente por la falsificación del documento. El dinero no se alcanzó a desembolsar, así que no hay riesgo de detrimento patrimonial. También se está haciendo una investigación para identificar si existen o no otras presuntas irregularidades en otros procesos contractuales de la entidad.