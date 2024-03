La Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) denunció que las entidades territoriales del departamento no han girado los salarios a los profesores que se vincularon y posesionaron en enero. A los retrasos económicos, ese ente añadió que los docentes tampoco han sido afiliados al sistema de salud.

Lo anterior estaría derivado del tardío registro en nómina lo cual, según expresó ADIDA, ya genera repercusiones no solo para los académicos sino también en su núcleo familiar. Parte de sus exigencias las sitúa en el no pago del 0.4%, de la nivelación salarial, que estaría adeudada desde 2023. El organismo manifestó que los rubros entraron "a la cartera de cada entidad territorial" a finales de diciembre.

"Rechazamos categóricamente este incumplimiento y conminamos a las Secretarías de Educación de dichas entidades territoriales a que cumplan con este derecho que tienen los docentes, el cual está consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política Colombiana (pago oportuno). El no pago demuestra una vez más la falta de compromiso con este gremio al no buscar solución inmediata, afectando no solo a los maestros, sino a su núcleo familiar", manifestó el sindicato en un comunicado.

Adicionalmente, la asociación puso de manifiesto que hay instituciones que llevan más de un mes (de iniciado el calendario escolar) sin que se haya completado la designación de algunos profesores.

"Solicitamos agilizar, los más pronto posible, los nombramientos y reemplazos, puesto que se está vulnerando el derecho a la educación (…), llevando a los directivos a situaciones muy complejas por resolver, siendo que no está en la competencia de ellos", añadió el ente sindical.

