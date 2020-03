Hombres que iban en una motocicleta abordaron a Camilo Salazar, quien fue personero de Ituango hasta el sábado 29 de febrero, le apuntaron con una pistola y le exigieron que saliera del municipio del Norte antioqueño. La amenaza ocurrió en el parque principal cuando todavía estaba en el cargo.

Camilo Salazar se fue de Ituango y, en los últimos días como personero, despachó por fuera de la localidad. Según él, las amenazas de muerte ocurrieron tras advertir a las autoridades que no había condiciones de seguridad para el retorno de 868 desplazados, quienes finalmente volvieron a sus casas.

"En el Comité de Justicia Transicional fui enfático en decir que no consideraba que estuvieran dadas las condiciones de ley para un retorno de esta población (...). Al hacer público esto, dos hombres con arma de fuego me abordan y me dijeron que tenía que dejar inmediatamente el municipio e ir a la oficina transportadora para abordar el primer bus", señaló.