Denuncian ante la Procuraduría al alcalde Daniel Quintero por presunta participación en política

El concejal de Medellín por el Centro Democrático, Simón Molina, denunció ante la Procuraduría al alcalde Daniel Quintero Calle, por presuntamente estar participando en política, a través de su cuenta de Twitter y en las respuestas que ha dado a medios de comunicación sobre Gustavo Petro.

En el documento, Molina referencia como una de las pruebas la entrevista que el alcalde concedió a La FM, en la que, a la pregunta de su participación en política, respondió que “como dijo Juan Gabriel alguna vez, lo que es obvio no se pregunta”.

Para Molina, Quintero Calle dejó claro su apoyo a una candidatura presidencial con dicha respuesta.

De otro lado, citó trinos del mandatario local haciendo referencia, por ejemplo, a los secretarios que dejaron sus cargos en la Alcaldía para trabajar en la campaña de Petro, como lo son Juan Pablo Ramírez y Esteban Restrepo. Esto porque, dicho día, Quintero indicó que se iban "a trabajar por el futuro de Colombia".



"Existe un régimen de inhabilidades que el señor alcalde no respeta, y no solo eso, se burla de él ante los ojos de los entes de control sin pronunciamiento alguno por parte de los órganos competentes. Solicito investigar al alcalde Quintero Calle por su intervención en política, violando toda legislación que regula el comportamiento de los servidores públicos y en particular de los alcaldes", indicó el concejal en el documento radicado.

De otro lado, Molina señaló que el mandatario desobedeció a la Procuraduría, al hacer campaña por el no a la revocatoria que cursa en su contra, con un trino de junio de 2022, que decía: "claro que haremos campaña por el no. No más revocatorias fraudulentas cargadas de odio y revanchismo".

Por lo pronto, el alcalde Daniel Quintero no se ha pronunciado sobre el tema.