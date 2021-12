Denuncian desaparición de hermana de un edil en Medellín

María Alejandra González Lainez, de 16 años, desapareció este domingo 19 de diciembre cuando regresaba a Sabaneta, Sur del Valle de Aburrá, donde vive. La última comunicación con sus familiares fue a las 7 de la noche cuando les dijo que iba en la estación El Poblado del Metro. Desde entonces, se desconoce su paradero.

La adolescente es hermana de Gustavo Rodríguez Lainez, edil de la Comuna 2 Santa Cruz de Medellín, quien emprendió una campaña en redes sociales para encontrarla.

Más información: Así avanza juicio por asesinato de la bebé Sofía hace un año en Rionegro, Antioquia

Marcela Rodríguez, hermana de María Alejandra, aseguró que están desesperados porque la adolescente nunca deja de contactarse con ellos y el celular ha sido apagado y prendido en varias ocasiones.

"Después de la estación El Poblado del Metro, no supimos nada. No sabemos si sí estaba ahí o si se bajó en la Estación Itagüí. Ella no es así (...). El celular estuvo prendido hasta las 11 de la noche. Le llegaban los mensajes, pero no los leía. Nosotros llamamos y llamamos, y no contestaron. Acabaron de prender el celular, los mensajes le llegaron y otra vez lo apagaron. No sabemos si se lo robaron o qué pasó", señaló.

Lea además: Pico y placa en Medellín: La fecha tentativa para iniciar con dos dígitos

En su cuenta de Twitter, el edil solicitó al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y a las demás autoridades que ayuden en la búsqueda de su hermana. Afirmó que “la angustia de tener un ser querido desaparecido es uno de los momentos más complejos de la vida, de la existencia humana” y dijo que se debe “garantizar una ciudad segura, donde las mujeres no sientan miedo al salir a la calle”.

La adolescente se graduó este año del colegio y estaba visitando a una amiga en el barrio Caicedo de Medellín. Al desaparecer, vestía una camiseta blanca y un jean azul. Cualquier información sobre su paradero, puede llamar a la línea 123.