Denuncian posible 'cartel de la contratación' liderado por funcionarios en Medellín

La alianza interinstitucional privada, Medellín Como Vamos, entregó un informe en el que se reveló que entre el 2022 y 2023, Metroparques fue el receptor de importantes recursos económicos provenientes de la Alcaldía distrital, Inder Medellín y Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

En el informe se explicó que de 268.000 millones de pesos que fueron entregados por estas tres entidades, 120.000 millones fueron designados a 22 empresas, organizadas en ocho grupos, donde repartieron los contratos, y donde evidenciaron que cinco de las entidades fueron creadas entre octubre de 2019 y febrero de 2022

Así mismo, 25 de las 36 empresas tienen rentabilidades superiores al promedio de su sector, 29 de las 36 empresas presentaron crecimientos exponenciales de sus ingresos, en varios de los procesos hallaron posibles sobrecostos y en varios de los procesos encontraron posibles sobrecostos.

Piedad Restrepo, directora de Medellín Como Vamos, informó que "este martes 19 de septiembre instauraron las respectivas denuncias ante la Fiscalía, Procuraduría y la Superintendencia de Industria y Comercio donde algunos funcionarios estarían al parecer cometiendo cinco delitos, los cuales son: celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad en documento privado".

Claudia García, directora del Jardín Botánico de Medellín, expresó que "para el 2019 los contratos eran realizados a través de la Secretaría de Infraestructura física y medioambiente para el cuidado de la ciudad, que contaba con un presupuesto de alrededor de 23.000 millones de pesos y a partir del 2020 este presupuesto comenzó a disminuir".

Luis Alberto Ramírez, jurado en el 2021, donde fue convocado a los estímulos de la Secretaría de Cultura, indicó que fue curador de las propuestas de producción de eventos culturales, donde cumplió con las funciones asignadas y le solicitaron entregar la cuenta de cobro al operador logístico Cyan Eventos y logístico S.A.S.

Además, explicaron que algunas de las características de las empresas también encontraron que tres registran embargos, 14 empresas no registran provisión de renta, 12 no tienen obligaciones con el sector financiero y 15 empresas no cuentan con activos para soportar su operación.

Piedad Restrepo aseguró que solicitaron los informes que deben presentar estas empresas cada mes y que desde Metroparques les entregaron un documento en PowerPoint y los datos no corresponden a las pruebas que ellos recopilaron