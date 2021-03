"Cuando le ponen la jeringa a mi abuela para aplicarle supuestamente la vacuna, dentro de la jeringa no hay líquido. El émbolo no se mueve. Cuando la chica se da cuenta de que la están grabando, toma otra jeringa que sí tiene líquido. Como el adulto mayor están confiado y mi abuela estaba mirando a otra parte, queremos denunciar para que esto no le pase a otras personas", señaló.

En un comunicado, Sura afirmó que adelanta una auditoría a este incidente ocurrido en la IPS adscrita en Comfama de La América de Medellín para “tener detalles de los sucedido y poder iniciar un plan de mejoramiento”, que les permita “corregir lo que resulte de dicha investigación.

Indicó que la vacunación es un proceso realizado por un equipo humano y, por tanto, “pueden existir errores”.