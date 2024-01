Denuncian retraso en contratos de obra de infraestructura educativa en Medellín

El secretario de Educación de Medellín y la gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) se refirieron sobre los hallazgos de la infraestructura educativa en la ciudad, la cual hace parte de los recursos de vigencias futuras.

De acuerdo con la información suministrada, se evidenció que aunque se contaba con los recursos, la administración anterior dejó a las instituciones educativas públicas en graves condiciones de infraestructura. Incluso, se denunció que en Medellín no se ha entregado el mejoramiento de ninguna sede.

En agosto de 2022, el Concejo aprobó $319.000 millones de vigencias futuras para 411 establecimientos educativos, de los cuales $182.000 millones eran para intervenir 223 instituciones en 2023 y $137.047 millones para 188 sedes en 2024.

Luis Guillermo Patiño Aristizábal, secretario de Educación, expresó que “infortunadamente, por mala planeación y clientelismo, no se han aprovechado esas vigencias futuras que el Concejo de Medellín entregó como un voto de confianza a la administración anterior para que resolviera los problemas de infraestructura. Nos están poniendo a tener planes de contingencia para que los niños puedan entrar a estudiar”

Lea también: Procuraduría abre investigación contra gerente del Hospital General de Medellín

De las 223 sedes que debían ser intervenidas en 2023, 121 presentan retrasos en la ejecución de obras de estas, 40 están en riesgo para iniciar el año escolar, 24 quedaron con procesos contractuales pendientes y cinco están suspendidas por falta de materiales y suministros. Además, 16 están en un limbo contractual por adiciones no culminadas el año pasado, dos no fueron contratadas, 46 avanzan según lo programado y nueve culminaron actividades en obra, pero no cuentan con recibo formal a satisfacción por parte de la Secretaría de Educación.

Para la vigencia 2024 se tienen priorizados 175 establecimientos educativos, a la fecha 160 no cuentan con el diagnóstico ni el presupuesto que debió dar la EDU en la administración de Daniel Quintero. “Se evidencia la falta de rigor técnico por parte de los supervisores y de la interventoría. No podemos entregar ninguna institución educativa a la fecha”, precisó la gerente de la EDU, Luz Ángela González Gómez.

Lea también: Medellín: Riña a cuchillo entre hermanos dejó uno muerto y el otro en la cárcel

La Alcaldía de Medellín se comprometió a garantizar el derecho a la educación en condiciones dignas y mejoradas a todos sus niños, niñas y adolescentes, y a entregar planes de contingencia en las instituciones educativas que por estas condiciones no pueden ofrecer la prestación del servicio de manera óptima.