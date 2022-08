Denuncian sobrecostos de $5.000 millones en alumbrado navideño de Medellín

El sindicato de Profesionales de EPM y UNE, Sinpro, socializó en el Consejo de Medellín el incremento en el presupuesto del alumbrado navideño del presente año, por 5.000 millones de pesos, en comparación al 2021, para la implementación de la temática de la película animada de Disney ‘Encanto’.

Para que los personajes de la distinguida familia Madrigal adornen la capital de Antioquia, se deberá pagar más de un millón de dólares a Disney por uso de marca, lo que, Olga Lucía Arango, presidenta de Sinpro, catalogó como un capricho de la administración.

"Lo relacionado con el presupuesto del alumbrado navideño del 2022 supera en 5 mil millones el del 2021, puesto que se debería pagar más de 1 millón de dólares de uso de marca Disney dado que el motivo sería Encanto, un capricho que se nos ha dicho viene del piso 12 de la Alcaldía".

Al respecto, el alcalde de Medellín Daniel Quintero, señaló que la derrama económica superaría los 10 millones de dólares, recalcó que aunque no se ha firmado el contrato, se está adelanta un proceso de negociación con Disney.

"Este alumbrado va a ser el más espectacular en la historia de Medellín que es reconocida a nivel mundial por sus alumbrados. Esperamos una derrama económica que va a superar los 10 o 12 millones de dólares. Pero todavía no se ha definido, esto hace parte de un proceso de negociación que estamos adelantando en este momento con Disney y pues obviamente no se puede hacer nada y no se puede hablar del tema hasta que no esté firmado, dado que tenemos un acuerdo de confidencialidad, lo que les puedo asegurar es que va a ser magnífico", recalcó.

El sindicato ha cuestionado esta decisión por el incremento en la factura de los servicios públicos, lo que generaría incomodidad en la ciudadanía. Pero el mandatario aclaró que no se tendrán aumentos en las tarifas de servicios públicos.

El presupuesto aprobado para esta versión es superior a los 17.000 millones de pesos.