Derrumbe en edificio de Medellín: Comunidad y Gestión del Riesgo exigen respuestas a la constructora

Luego de una reunión entre los organismos de Gestión del Riesgo, los copropietarios de la Unidad Residencial Atavanza y la constructora, el Dagrd le dieron un plazo de medio día a la empresa Covin S.A para que dé a conocer un informe en el que explique las acciones que se deberán tomar en la zona del derrumbe.

Zona donde se además se instaló un muro de contención, al parecer sin los soportes requeridos. Por este deslizamiento de tierra, que no es la primera vez que se presenta, hay afectadas en total 10.000 personas, de cinco unidades residenciales, pero en el punto que ocurrió, dos mil personas de 238 apartamentos viven con la zozobra de una nueva emergencia.

Nicolás Rueda, administrador de la Unidad Residencial Atavanza, describió lo que se debió hacer para prevenir este hecho. "Nos habían digamos que propuesto una solución y tenía que ver con la solución del muro de contención y 48 anclajes en la parte inferior, el muro solo no podía cargar todo. El muro de contención lo terminó en diciembre de 2021 y seis meses después nos hizo ni siquiera un solo anclaje, eso era obvio que ese muro, de 130 toneladas, no iba a resistir", indicó.



También agregó que a la reunión asistió un representante de la constructora, con cargo de ingeniero, por lo que las autoridades no pudieron tener interlocución con una persona que tenga poder de decisión.



"Hoy mandaron otro ingeniero sin capacidad de decisión, la directora del Dagrd efectivamente no le gustó la situación, manifestó que no había compromiso por parte de la constructora o sus directivos y les dieron unos plazos para que le informe a la comunidad de los pasos a seguir y sobre las acciones que deben realizar de manera urgente", señaló Rueda.



La Alcaldía de Medellín, desde la tarde de este miércoles, ya había informado de las acciones que se realizarían en el sitio, una de ellas, el desmonte del muro de contención desde este jueves, pero hasta el momento no se ha iniciado ninguna.