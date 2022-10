Desaparición de Maximiliano: Exmiembro de la secta satánica reveló tortura y abuso

El testimonio de un exintegrante de la secta que estaría detrás de la desaparición de Maximiliano, el niño de siete años de edad en Remedios, habría sido clave para descubrir lo que estaría detrás de ese caso.

En su relato a las autoridades, el hombre que perteneció a ‘Los carneros’ narró que, justo el día antes que desapareció el pequeño, había sido invitado por el líder y padrastro de la víctima a volver a esta tribu, de la cual se fue por los tratos inhumanos, que incluían la tortura y el abuso sexual.



Y es que libros de esoterismo, brujería, magia y "El Anticristo" fueron allanados por la Policía en los operativos, que determinaron que además la familia se dedicaba al negocio de la minería y entre los seis implicados están la madre del menor, su abuela y su padrastro, todos parte de la tribu satánica.



El padrastro le habló al hombre que testificó del plan macabro para sacarle al menor de edad un supuesto espíritu, que según dijo, lo estaba obstaculizando para que encontraran las guacas de oro.

"Me citó para que fuera a la casa de Damaris, que allí nos reuniríamos, porque el espíritu del pana malandro gamín le dijo que Maximiliano, o sea, el hijo de Sandra Patricia, lo estaba obstaculizando, para que ellos no encontraran las guacas, porque el niño tenía un espíritu que poseía su cuerpo y que se lo debía sacar", manifestó el testigo del caso.



El hombre contó que, aunque le prometieron que el grupo estaría dedicado a buscar precisamente esos tesoros, lo torturaron con un cuchillo caliente, le chuzaron los testículos con una jeringa y hasta lo obligaron a sostener relaciones sexuales.



"Me retiré porque los tratos que recibía por parte de Fabio Andrés, el líder, no me gustaban. Eran tratos crueles, humillantes y me parecía que no concordaban con lo que él inicialmente me había dicho que era para buscar guacas", afirmó el exintegrante de la secta.



"El maltrato consistía con un soplete de los que utilizan para fundir el oro. Calentaban al rojo vivo un cuchillo y en siete oportunidades me realizó unas quemaduras en diferentes partes de mi cuerpo, con el signo de una cruz. En varias oportunidades me chuzó los testículos con una jeringa. en una ocasión me obligó, en medio del culto, a tener relaciones sexuales", agregó el hombre.

Al día siguiente de dicha reunión, que se dio en el sector la loma del hueso, en Remedios, el hombre se enteró de que el pequeño Maximiliano había desaparecido. A un mes de lo ocurrido, no se tiene rastro del pequeño.