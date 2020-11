Desconocidos detonaron una granada en El Bagre, Antioquia

En la tarde de este sábado y en medio de las amenazas hechas por integrantes de la estructura criminal Los Caparros, desconocidos detonaron una granada dentro de un local comercial ubicado en el barrio El Portugal, zona urbana del municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca Antioqueño.

Lea también: "Las lluvias no pararon; no tenemos que comer": tragedia en Cesar por río desbordado

Al sitio llegaron uniformados de la Policía, quienes confirmaron que no hubo víctimas mortales ni personas heridas. Los vecinos aseguran que no lograron ver quienes detonaron el artefacto, por lo que las autoridades se apoyarán en las cámaras de vigilancia del sector.



Tanto en El Bagre, como en Caucasia y Tarazá, los comerciantes decidieron no abrir hoy sus negocios para evitar posibles ataques armados perpetrados por integrantes de Los Caparros, que anunciaron represalias por la muerte de alias 'Caín', cabecilla principal de la estructura.

El mayor Pedro Isaza, comandante de la Policía en el Bajo Cauca, aseguró que mientras investigan la veracidad del panfleto que circula desde el pasado jueves, cerca de 4.000 hombres del Ejército y la Policía custodian las vías principales de los municipios de la región.



“Lo que quieren con estas amenazas es generar miedo en la comunidad. Nosotros estamos con el Ejército haciendo sobrevuelos para cuidar a la población” dijo el oficial.

Pese al día sin IVA y a las ganancias que esta jornada podría traer para los empresarios de la zona, muchos prefirieron prevenir atentados en su contra.

Lea también: "No hay descuento que valga la vida": Claudia López, por día sin IVA.

Según el pasquín que tiene las insignias del bloque Virgilio Peralta, entre las 6:00 P.M. de este viernes y el 23 de noviembre a las 6:00 A.M. no está permitido el funcionamiento de locales comerciales, ni la circulación de vehículos y personas por las calles de estas localidades.