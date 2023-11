¿Desempleado?: Importante empresa abre vacantes con contrato a término indefinido

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el desempleo en Colombia se ubicó para el mes de septiembre en 9,3 % (2.356 millones), misma cifra del mes de agosto.

Con respecto la tasa de desocupación que se tenía para el mismo mes en el 2022, le DANE ha manifestado que hay una disminución, pues estaba ubicado en 10.7%, lo que representa una disminución de 1,5 puntos porcentuales.

Y es que para esta época de fin de año, muchas empresas de diversos sectores están contratando personal y aquellos que están en la búsqueda de un empleo lo han evidenciado en las diferentes plataformas donde se publican vacantes.

Precisamente, esta semana una empresa del sector fintech, anunció la apertura de una convocatoria de empleo en Medellín.

Ofertas de empleo en Medellín

Treinta, el ecosistema digital que está digitalizando a las tiendas de barrio y micronegocios en Colombia, anuncia la apertura de varias vacantes para vendedores en la ciudad de Medellín. Los aspirantes deben contar con formación técnica y/o tecnológica en ventas o servicio al cliente, así como también mínimo dos años de experiencia en venta presenciales en calle a comercios de cualquier categoría de productos e industria.

Para estas vacantes, se requiere tener excelentes habilidades de negociación, comunicación y manejo de herramientas digitales, además de disponibilidad de tiempo completo, ya que se tendrá un horario específico para cada colaborador en este cargo. En ese mismo sentido, contar con conocimiento sobre plataformas de e-commerce para comercios será un valor agregado para la posición.

La compañía ofrece contrato a término indefinido, brindando estabilidad y oportunidades de desarrollo; Además, para una óptima ejecución de las responsabilidades, es deseable que los postulantes cuenten con un medio de transporte propio, lo cual facilitará su desplazamiento en el cumplimiento de las tareas asignadas. "Esta característica no es excluyente, pero será un factor que consideraremos como parte del perfil ideal para este emocionante rol en nuestro equipo", dice la empresa.

Los interesados en participar de la convocatoria laboral pueden enviar su hoja de vida al correo talent@treinta.co con el asunto Vendedor TAT + Medellín.

No se recibirán hojas de vida por ningún otro tipo de medio, no se necesita de algún tramitador para acceder a estas oportunidades y el proceso no tiene ningún costo.