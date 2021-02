Detención domiciliaria a directivo del Politécnico de Medellín por presunta falsa denuncia

El Juzgado 25 Penal Municipal de Medellín ordenó la detención domiciliaria al secretario General encargado y jefe de la Oficina Jurídica del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, José Alberto Arbeláez, sindicado del presunto delito de falsa denuncia agravada.

Por los mismos hechos, están vinculados una estudiante, amiga de la supuesta víctima, y un exdecano de la Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas.

La investigación está relacionada con la denuncia que interpusieron en contra del entonces presidente del sindicado, Jorge Gómez, acusándolo de abusar de una alumna y obligarla a abortar. Sin embargo, el docente fue declarado víctima de un montaje.

Durante la audiencia, la juez explicó que el directivo sólo podrá salir de su domicilio en casos excepcionales como problemas de salud o para asistir a las audiencias.

"Se mantiene la imposición de medida de aseguramiento de detención domiciliaria al señor José Alberto Arbeláez Ramírez (...). No puede salir al exterior a ningún lado, salvo que tenga una autorización", indicó.

El presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, Rubén Darío Vásquez, afirmó que se trató de una persecución al movimiento sindical, en el que su compañero recibió amenazas de muerte.

Afirmó que se alteraron algunas pruebas como audios y conversaciones y la supuesta alumna abusada negó lo ocurrido y fue declarada víctima.

"Ella se presentó ante la Fiscalía y dijo: 'yo no conozco a ese profesor, no sé quién es y no tengo nada qué ver con él'. (...). Hubo pruebas de informática de la Fiscalía de Medellín que demostraron que había conversaciones falsas de WhatsApp y toda esa información fue la que aportó la institución", señaló.

En un comunicado, la secretaría de Educación de Antioquia, Alexandra Peláez, quien preside el Consejo Directivo del Politécnico, aseguró que son “respetuosos de los organismos de investigación, del debido proceso y de las instancias legales”.

Consideró que esta situación “enrarece el ambiente en el Poli y que se suma a las dificultades que atraviesa la institución, algunas de ellas derivadas de la contingencia del coronavirus”.