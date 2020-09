Este martes 22 de septiembre, se conmemora el Día Mundial sin Carro, como uno de los eventos principales de la Semana de la Movilidad, convocada por el Ministerio de Transporte en el país.

Cumpliendo los protocolos, se harán actividades académicas y culturales en las calles, para invitar a los diferentes actores viales a respetar las normas.

Más información: Medellín, la ciudad del país donde mejor se usa el tapabocas, según estudio

El secretario de Movilidad de Medellín, Carlos Cadena, invitó a los habitantes de la ciudad a dejar su vehículo particular en la casa y así darle un respiro al planeta. Además, promover otros medios de transporte más amigables con el medio ambiente.

"Quiero invitarlos para que este martes en el 'Día Mundial sin Carro' se movilicen de manera distinta y busquen otras formas, quizás caminar, la bicicleta y el transforme masivo. El trabajo remoto es algo que también podemos hacer y muchos ya lo están haciendo. Les recuerdo que el transporte colectivo será columna vertebral del sistema de movilidad metropolitano", señaló el funcionario.

La jornada del Día Mundial Sin Carro es voluntaria y los conductores que salgan con su vehículo particular no serán sancionados. En Medellín, no rige el pico y placa de vehículos particulares desde marzo por la pandemia.

Lea además: En noviembre habría un aumento de contagios de coronavirus en Bogotá

Esta jornada coincide con la inauguración de la ciclorruta de la calle Barranquilla, frente a la Universidad de Antioquia. El propósito es incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte, especialmente, entre los estudiantes y los profesores que frecuentan esta zona.

Este miércoles, los secretarios de Movilidad de Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla participarán en un conversatorio; y el jueves, será con los delegados del Área Metropolitana sobre los retos de la movilidad en medio del coronavirus. Los encuentros serán virtuales.