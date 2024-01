Diálogos de la “Paz Urbana”, en Medellín, avanzan lentamente

Durante los últimos meses el proceso de diálogos de la “Paz Urbana”, que se adelanta en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí con los cabecillas de los grupos delincuenciales del Valle de Aburrá, se encuentra avanzando de manera lenta, pues analistas del conflicto indicaron que después de la salida de Danilo Rueda no han continuado con la frecuencia que venían.

Así mismo, aseguraron que el nuevo comisionado de Paz, Otty Patiño, no ha visitado la cárcel para tener el primer acercamiento con los cabecillas.

Juan Camilo Restrepo, ex comisionado de Paz aseguró que se necesita un desarrollo normativo de la ley del orden público y que se necesitan unas bases jurídicas muy sólidas.

"Esta es una mesa muy importante, pero muy mal manejada. Se requiere cuanto antes que el comisionado de Paz ejerza el liderazgo que le corresponde y que se cohesione un equipo de interlocución con claridad no solamente ante la opinión pública, sino también ante los mandatarios locales y no es un tema solo de Medellín, también de Antioquia", afirmó el ex comisionado.

Restrepo expresó que es fundamental para fortalecer esta mesa que cesen las actividades delictivas por parte de estos grupos y que también se garantice la seguridad de la ciudad.

Por su parte, Carlos Zapata, presidente del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC aseguró que, "el proceso ha está estancado de pronto por un tema político por los que se encontraban a favor y en contra del proceso".

Zapata manifestó que "esperan acuerdos urgentes para que cesen estas actividades contra la población civil y ojalá puedan recomponer el camino".