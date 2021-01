Diputado de Antioquia José Luis Noreña denunció nuevas amenazas de muerte

El diputado de Antioquia José Luis Noreña Restrepo recibió la octava amenaza de muerte en el transcurso de los últimos cinco meses.

El dirigente del Centro Democrático denunció que en esta ocasión lo trataron nuevamente con palabras soeces, le advirtieron que le están haciendo seguimiento en La Ceja, en el oriente del departamento, donde tiene su lugar de residencia, y lo intimidan tanto a él como a su padre.

Noreña Restrepo dijo que las amenazas comenzaron el 27 de agosto a raíz de un control político que hizo por una presunta corrupción en la Oficina de Rentas, mientras agregó que pese a que denunció las intimidaciones ante la Fiscalía y la Sijín, hace un mes le redujeron el esquema de protección.

"La Unidad Nacional de Protección (UNP) me quitó el esquema el 14 de diciembre cuando tenía un carro blindado y dos hombres de protección y me dejó solo un hombre de protección. Yo vivo en La Ceja y todos los días me desplazo a Medellín. Con un hombre de protección no es fácil", señaló.

En un comunicado, el presidente de la Asamblea, Jaime Cano Martínez, rechazó las amenazas en contra de su colega y solicitó de “manera inmediata a la Gobernación de Antioquia, la Policía y la Fiscalía, adelantar todas las acciones necesarias para proteger la vida e integridad” del diputado y de su familia para que pueda continuar realizando su trabajo “con la tranquilidad y la seguridad suficiente”.