Diputado opositor de Daniel Quintero denuncia cinco amenazas en su contra

El diputado por el departamento de Antioquia, Luis Peláez, se convirtió en blanco de amenazas. En 30 días ha recibido cinco mensajes intimidatorios que advierten acabar con su vida y la de su familia.

Al parecer, esta situación se derivó luego de que Peláez denunciara formalmente al alcalde de Medellín Daniel Quintero ante la Procuraduría, por presunta participación política, queja que dio paso a la suspensión del mandatario e iniciar una investigación en su contra.

Las últimas amenazas las recibió este fin de semana, a través de mensajes de texto, uno en su cuenta de Twitter y otro por medio de Instagram, justo después de que realizara una ampliación y rectificación de la denuncia ante la Procuraduría a la que hora solicita la destitución del mandatario.

"La semana anterior hice una ampliación en la Procuraduría, llevé 100 pruebas más y eso al parecer les molestó, porque yo estoy sustentando la destitución inmediata, porque no solo esta utilizando indebidamente los recursos públicos en una campaña electoral sino con conectividad en la corrupción", explicó.

En total, Peláez ha presentado alrededor 390 pruebas de presuntas faltas en las que ha incurrido en mandatario, como la presunta participación política, irregularidades en contratos y pagos exagerados en estrategias políticas.

Desde su partido político Dignidad manifestaron su preocupación por el funcionario e hicieron un llamado al Gobierno nacional y las autoridades para que agilicen las investigaciones que permitan encontrar y judicializar a los responsables de las acciones intimidatorias.

Sin embargo, hasta el momento no han tenido ninguna respuesta. "No hay capturas, no hay rastro ni hay ninguna agilidad por parte de la justicia", comentó Peláez.

Cabe resaltar, que al diputado antioqueño, el Estado colombiano le asignó un esquema de protección, hace dos años, luego de ser víctima de un atentado con fusil que impactó en su automóvil mientras se movilizaba por zona rural del departamento, según él, tendría que ver con la denuncia a un caso de presunto robo de tierras en el Gobierno del exgobernador de Antioquia, Luis Pérez.