Disturbios en Universidad Nacional de Medellín al término de las marchas

La Universidad Nacional de Medellín ordenó evacuar su sede del cerro El Volador para proteger la integridad de docentes, personal administrativo, estudiantes, contratistas y visitantes que se encontraran en el campus ante disturbios que se presentaron la tarde de este miércoles, al final de la jornada de marchas en respaldo a las reformas que cursan en el Congreso de la República.

Encapuchados bloquearon el intercambio vial Punto Cero y lanzaron artefactos explosivos también en la sede principal de la Universidad.

Con excepción de esa situación, en la que al parecer uno de los encapuchados habría perdido una mano por explosión de una papa bomba, la jornada había transcurrido sin alteraciones del orden público.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que alrededor de 1.500 personas se reunieron en el Parque de las Luces, junto a las sedes del Gobierno distrital y departamental, en respuesta a la convocatoria de las centrales obreras.

"La gente no tiene derechos para nada en este país. Esa es una de las causas por las que estoy marchando. Me duele mucho lo que están haciendo contra el presidente Petro, la embaucada que le tiene el fiscal Francisco Barbosa, me parece horrorosa. Si hacen algo en contra de Petro, que lo hagan decentemente, por las vías legales", señaló uno de los participantes de la movilización.

Simpatizantes del Gobierno Nacional, docentes y sindicatos de trabajadores recorrieron avenidas céntricas como la calle San Juan y la avenida Oriental. Desde la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), se sumaron marchantes a la movilización, mientras que otros más salieron a las calles desde el búnker de la Fiscalía hacia la Universidad de Antioquia.

Durante la marcha se afectó temporalmente el servicio del tranvía de Ayacucho, pero se normalizó después del mediodía cuando los manifestantes llegaron a sus puntos de concentración programados.