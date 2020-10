Docente en Cocorná emplea un radio para dar clases a sus alumnos

Con el propósito de mantener contacto con sus estudiantes y dictarles clases en medio de la pandemia, Genry Alonso Valencia Cano, docente de una escuela de la vereda La Piñuela en Cocorná (Antioquia) se ideó una estrategia de comunicación por la radio.

Inició con cinco equipos, luego con diez y ahora tiene la totalidad para los estudiantes de su curso.

El profesor, quien también es egresado de la escuela, explicó que es un radioaficionado y sabía que el Gobierno tiene frecuencias libres.

Gracias a los padres de familia, a los habitantes y a sus amigos, logró tener los equipos para mantener las clases a la distancia.

"Yo pensaba: cómo puedo hacer con estos niños que no tienen las condiciones y viven retirados de la institución. A mí me gustan mucho los radios hace muchos años y me llevé la sorpresa de que el Ministerio de Comunicaciones tiene frecuencias itinerantes para el público general", señaló.

En las clases se llama a lista y se resuelven las inquietudes de los estudiantes de la Institución Educativa Rural Eva Tulio Quintero.

"Me gustan mucho los radios porque ahí puedo preguntarle al profesor lo que no entiendo y hablar con mis compañeros", dijo una de las estudiantes.

Genry Alonso Valencia Cano fue uno de los tres docentes exaltado con la Medalla Cívica en Maestros y Maestras por la Vida, un reconocimiento de la Gobernación de Antioquia a profesores que implementaron estrategias innovadoras en tiempos de pandemia.

Los otros docentes exaltadas fueron Sandra Milena Ortiz de Copacabana, quien cita a sus estudiantes en el Metro de Medellín para entregarles y recibirles los talleres. Y la rectora Rosalba Giraldo de Marinilla, quien se convirtió en un referente en la implementación del modelo de alternancia en la escuela.