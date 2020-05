Más de 50 mil unidades de tapabocas antifluidos y reutilizables fueron entregados a los habitantes de las comunas 1 (Popular), 2 (Santa Cruz), 3 (Manrique) y 4 (Aranjuez) de Medellín, identificadas como zonas en alto riesgo de contagio de coronavirus. El Grupo Éxito hizo la donación de los elementos de protección que también serán distribuidos en otros sectores de la ciudad.

El secretario de Gestión y Control Territorial, Alejandro Arias, dijo que se priorizó a la comunidad de Santa Cruz, pues a través de la plataforma 'Medellín Me Cuida', se identificaron focos de contagios en esa zona de la ciudad. Ahora, la idea es fortalecer las estrategias de bioseguridad para evitar la propagación del virus.

"La comuna 2 (Santa Cruz) a través de la inteligencia de la plataforma 'Medellín Me Cuida', hemos georeferenciado unos brotes de COVID-19 en la zona La idea no es generalizar sino focalizar, por eso no solo se están entregando tapabocas, sino que también se han hecho limpiezas y jornadas de desinfección, así como pruebas de coronavirus", precisó.

Por ahora, se entregaron los primeros 20 mil tapabocas en esas comunas priorizadas, mientras los otros 30 mil se distribuirán en diferentes puntos de la ciudad como estaciones del Metro y en los paraderos del transporte público.

Entre tanto, por el incremento en los casos de coronavirus en Medellín, las autoridades sanitarias instaron a los ciudadanos a ser más estrictos en los hábitos de higiene, como el lavado constante de manos y el uso correcto y diario del tapabocas.

Horarios deportivos

En la segunda fase de contención del coronavirus, los ciudadanos en Medellín podrán elegir el horario para hacer deporte durante la semana. Sin embargo, se mantiene la restricción como en todo el país, de hacer estas actividades en grupo.

El alcalde Daniel Quintero, dijo que es responsabilidad de los deportistas no dejarse contagiar, pues sigue siendo obligatorio el uso del tapabocas y conservar la distancia de dos a cuatro metros.

Es decir, se desmontó la restricción obligatoria para hacer deporte que estaba entre las 2:00 y las 3:00 de la tarde. Los niños entre 2 y 5 años, y los adultos mayores de 70 años, podrán salir tres veces a la semana, durante 30 minutos.

"Es responsabilidad de los deportistas no dejarse contagiar. Deben usar tapabocas y mantener distancias, van a salir pero cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad", dijo Quintero.

Así las cosas, los menores entre 6 y 17 años solo podrán salir durante una hora, tres veces a la semana. Los adultos entre 18 y 60 años podrán hacer ejercicio durante una hora, todos los días de la semana.

Además, se recomendó usar mascarilla quirúrgica toda vez que es una buena protección y tratar de no manipular otros elementos con las manos para evitar contagios.