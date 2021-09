Dos jóvenes murieron al viajar ocultos en una mula en Antioquia

Pese a las campañas de sensibilización y a los controles en las vías, un menor de edad y un joven murieron en la plancha de un tractocamión donde viajaban como polizones y fueron aprisionados por una carga de láminas que llevaba el vehículo. Los hechos ocurrieron en el sector La Bastilla, en el vía Medellín-Santa Bárbara, suroeste antioqueño.

La encargada de la Seccional de Tránsito y Transporte del departamento, mayor Karina Londoño, lamentó lo ocurrido con estas dos personas y reiteró los riesgos que corren cuando viajan ocultos en estos vehículos.

"Se presentó un lamentable siniestro vial donde dos jóvenes que viajaban en la vía Medellín-Santa Bárbara, en el sector de La Bastilla, fallecen en este tractocamión aprisionados por la carga. La recomendación que hacemos muy especial a los jóvenes es para que no utilicen este tipo de transporte y no se movilicen en ellos. A las personas que presencien esto, que le avisen a los conductores porque, en muchos casos, ellos no saben que llevan a estas personas en sus vehículos", señaló.

En unos videos aficionados se ven a los dos jóvenes acostados en la plancha del tractocamión. Uno de ellos está sin camiseta y el otro lleva puesta una de un equipo de fútbol. Un tercer hombre está al lado, al parecer, es un amigo de las dos personas fallecidas y se habría salvado de milagro de la caída de la carga pesada.

Según las autoridades, si alguien que maneja un vehículo por una carretera detecta a polizones en otro carro, puede avisarle al conductor pitando en tres ocasiones para evitar que estos siniestros viales se repitan.