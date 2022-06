Dos personas capturadas y un herido dejaron protestas en tres universidades de Medellín

Las tres protestas estudiantiles que se registraron de forma simultánea en Medellín dejaron dos personas capturadas, un menor de edad aprehendido y una persona herida, según el balance que dieron las autoridades.

A las dos personas capturadas se les acusa del delito de porte ilegal de armas y fueron sorprendidas en flagrancia. A su vez, en las diferentes manifestaciones de este mes, o por hechos relacionados, ya son ocho las capturas, según confirmó el brigadier general Javier Josué Martín Gámez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



"En el marco de estas protestas sociales, algunos en flagrancia como el día de ayer, que se presentaron dos capturas, por violación al artículo 367 de la Ley 2197, que hace referencia al porte de armas blancas, al porte de elementos cortopunzantes. No tiene ninguna razón de ser, no se entiende qué hacer armas blancas en una protesta social", indicó el comandante de la Policía Metropolitana.



De acuerdo con el secretario de Seguridad de Medellín, José Gerardo Acevedo Ossa, en cada una de estas manifestaciones había presencia de entre 15 y 20 encapuchados y en la única que el Esmad no tuvo que intervenir fue la del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, donde solo se obstaculizó la avenida Las Vegas y agentes de tránsito regularon el flujo vehicular. A su vez, en la Universidad Nacional, las autoridades tuvieron que impedir que los manifestantes incineraran dos vehículos que atravesaron en la autopista, en ambos sentidos.

"Desafortunadamente se tornan agresivas, el día de ayer inicia con la inmovilización de dos vehículos, como lo decía mi general, que los atraviesan allá al frente de la universidad Nacional. Se presenta la necesidad urgente de recuperar estos vehículos, porque la información era que querían incinerarlos, como los han incinerado anteriormente las motocicletas y de tránsito de Medellín", indicó el general Martín.



Por su parte, en la Universidad de Antioquia se presentaron daños estructurales y un joven fue herido en uno de sus ojos, según confirmó el secretario de seguridad. Por ahora, la Policía Metropolitana adelanta más diligencias para poder realizar más capturas.