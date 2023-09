Ejemplo de superación: Luis Fernando Montoya se graduó como licenciado en Educación Física

También lea: “Nosotros vamos a seguir la campaña": Federico Gutiérrez sobre supuestas amenazas

“Había un compañero del Once Caldas que manejaba el bus. Un día le dije: No te quedes manejando un bus toda la vida, estudia, prepárate. Una mañana, después de yo haber quedado así, como 16 años después, él llegó a visitarme y me dijo: ‘Profe, ¿Ya estudió la licenciatura?’. ‘No me interesa’, le dije. Me respondió: ‘Profe, ¿Usted se acuerda de lo que me dijo? Usted siempre ha sido un referente, yo voy a estudiar, por usted, por mi hijo, por mi esposa”, contó Montoya al recordar la anécdota, al inicio de la ceremonia.

El también técnico del Atlético Bucaramanga, Atlético Nacional y la Selección Colombia Sub-20, agregó que su mayor deseo es que Dios le dé 5 minutos para recuperar el movimiento de sus brazos y así poder abrazar a su esposa, Adriana Herrera, y a su hijo, José Fernando.