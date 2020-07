El 75% de contagiados con Covid en Antioquia están en Valle de Aburra: gobernador

Por la alta ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), la próxima semana se podría declarar la alerta roja en la red hospitalaria en Antioquia.

Pese a que se está ampliando el número de camas en el departamento, también vienen en alza los contagios y, a su vez, los pacientes que están requiriendo atención en las clínicas.

Más información: Dos diputados de Antioquia están contagiados de COVID-19

El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, quien dio positivo para coronavirus, explicó que el 75 por ciento de los positivos se concentran en el Valle de Aburrá y hay un foco en Urabá, especialmente, en Apartadó y Turbo. Afirmó que se tendrían que adoptar medidas como cuarentenas en algunas zonas.

"Es muy posible que la próxima semana Antioquia pase a alerta roja que es cuando la ocupación de camas UCI están tres días consecutivos por encima del 70 por ciento. Venimos haciendo un monitoreo. Al pasar a esta etapa, también se podrían tomar decisiones restrictivas que estamos analizando", señaló el funcionario.

Lea además: Gobernador encargado de Antioquia tiene coronavirus

En las últimas 24 horas, Antioquia reportó la muerte de 36 personas por COVID-19, según el Instituto Nacional de Salud (INS). Con 863 nuevos casos, el departamento alcanzó los 20.613 contagios. La ocupación de camas UCI en el departamento ya es del 71%.

Contagio en la Gobernación

Una funcionaria del equipo de trabajo de la Gobernación de Antioquia se contagió del virus, lo que motivó la toma de pruebas a 35 personas, de las cuales, tres dieron positivas, entre ellas, la del gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez.

"Pasé muy buena noche, me siento bien, no he tenido síntomas. Tengo angustia de no poder seguir en el sitio de trabajo, pero esto es un reto enorme y vamos para adelante", afirmó el mandatario tras conocer los resultados.