El 94% de los jóvenes en Antioquia se abstuvo de votar para los Consejos Municipales

De 1.608.944 jóvenes que podían votar en Antioquia para los Consejos Municipales de Juventud (CMJ), 99.478 acudieron a las urnas, para una participación del 6,17 por ciento, según Registraduría Nacional, con el 99,9% de las mesas informadas.

La jornada democrática se adelantó de manera pacífica en los 125 municipios del departamento. Sin embargo, la baja afluencia de sufragantes fue la constante en la mayoría de las mesas de votación.

La coordinadora regional del Misión de Observación Electoral (MOE), Verónica Tabares, expresó su preocupación por la falta de participación de los jóvenes, debido a que esperaban que al menos el 30% acudiera a las urnas. Recomendó a las autoridades evaluar estos resultados y tomar las acciones pertinentes.

"Esto es preocupante dado todo el proceso de difusión. Hay que evaluar varios aspectos: el día, que fuera en diciembre, los jóvenes están en vacaciones, qué tanto ayudaron las instituciones educativas y no sabemos qué tan involucrado estuvieron los jóvenes con el proceso o fue apatía", señaló.

Según el reporte de la MOE, la totalidad de las mesas observadas estaban en un lugar visible y se permitió la observación; en la tercera parte no estaban los cuatro jurados; en la mitad había presencia de testigos electorales, en el 11% no se evidenció que se contara con el kit electoral completo; en el 82% estuvieron presentes funcionarios de la Procuraduría, la Defensoría o el CTI; y en el 20%, no había adecuaciones para las personas en condición de discapacidad.

El Secretario de Gobierno, Paz y Noviolencia de Antioquia, Rafael Blanco, dijo que “desde la Gobernación damos un informe de tranquilidad. Todos nuestros jóvenes pudieron ejercer su derecho al voto con todas las garantías. Así trabajamos en unidad con todas las entidades que hicimos parte del PMU. Así nuestra democracia se sigue fortaleciendo”.

En Antioquia había 2.613 mesas y se inscribieron 4.358 candidatos para elegir 1.245 consejeros, de los cuales, 17 están en Medellín, que se suman a las cuatro curules especiales ya designadas a través de asambleas de comunidades afrodescendientes, negros, indígenas y víctimas del conflicto.