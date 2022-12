El Metro de Medellín demandó a la administración distrital por millonaria deuda

Luego de que no se diera una conciliación entre el Metro de Medellín y la Administración Distrital para resolver la deuda que asciende a los 161.000 millones de pesos del Fondo de Estabilización Tarifaria, la empresa decidió continuar el lío en los estrados judiciales.

Ahora será el Tribunal Administrativo de Antioquia, luego de radicarse una demanda este lunes, por lo que por la cuantía, es el llamado a dar continuidad al proceso, con el que la compañía busca también resolver el problema que esto le ha acarreado con los transportadores, que suscribieron un contrato en la Alcaldía de Alonso Salazar, en el año 2011, para operar las cuencas 3 y 6 del sistema Metroplús.

María Clara Córdoba, secretaria general del Metro de Medellín, precisó que esto es un asunto institucional y de protección de lo público y que la empresa no está demandando a una persona en particular, o natural, sino a una institución que se comprometió y firmó un contrato desde ese año.



"Las pretensiones que tiene el Metro frente a la Alcaldía de Medellín es que se paguen 161 mil millones que se adeudan por el FEED, con corte a Octubre de 2022, que se entreguen los patios requeridos para la operación de las cuencas 3 y 6, y el pago de los intereses y los costos que se generan de esta situación", detalló.



Durante el consejo de gobierno de este martes, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y el gerente del Metro, Tomás Elejalde, abordaron que el déficit tarifario se evidencia también en otras ciudades del país y que en la capital de Antioquia "se subsidia el 70 por ciento de la tarifa".



"Es deber del Metro de Medellín presentar esta demanda, no solo por el cuidado de los recursos públicos, sino adicionalmente porque debemos garantizar la prestación de un servicio público esencial, en condiciones seguras y eficientes, que se mueve por cerca de 150.000 pasajeros al día", agregó la secretaria general del Metro.



Desde hace una semana, el alcalde Quintero Calle había indicado en el consejo de gobierno que la ciudad no cuenta con la totalidad del dinero para resolver la deuda, pero que buscaría, a través de vigencias futuras que se comprometen en el Concejo, disponer de ello para el año 2023. Así, dijo, se iba a buscar llegar a un acuerdo para abonar 61.000 millones de caja y los otros 42 mil millones en presupuesto, se pagarían en 2023.