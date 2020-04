En Antioquia habrá tres turnos laborales por reactivación de sectores económicos

Para evitar concentración de personas en las calles y en el transporte público, la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y los gremios empresariales del departamento acordaron implementar tres turnos laborales diarios en la industria y en la construcción que reinician labores.

Las jornadas serán de 6 a.m. a 2 p.m.; de 8 a.m. a 4 p.m., y de 10 a.m. a 6 p.m. Se conformó además una Mesa de Seguimiento a la Reactivación que evaluará cada día cómo permanecen los espacios comunes y los medios de transporte, con el escalonamiento de los horarios laborales.

Según los resultados, se determinará si se continúa o no con la medida o si es necesario hacer algunas modificaciones para preservar la salud de todos.

Los representantes de la Andi, Fenalco, Comité Intergremial y Camacol, que participaron en el acuerdo, deberán socializarla con sus afiliados para su implementación, al igual que las medidas de bioseguridad que se deben tener en los lugares de trabajo.

Entre tanto, continúa habilitada la plataforma 'Medellín me cuida' para hacer un seguimiento a la reactivación gradual de la economía en la ciudad.

El comunicado conjunto fue firmado por el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria; el alcalde de Medellín, Daniel Quintero; el gerente del Metro, Tomás Elejalde; el director del Área Metropolitana, Juan David Palacio; el gerente de Camacol Antioquia, Eduardo Loaiza; el director Ejecutivo de Fenalco Antioquia, Carlos Andrés Pineda; el director del Comité Intergremial, Nicolás Posada; y el gerente de la Andi en Antioquia, Alejandro Olaya.