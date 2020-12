En Antioquia no hay personal médico para relevar a los que atienden las UCI

Debido a la ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de Antioquia, que está en el 76%, a la fecha no se pueden hacer relevos de equipos médicos disponibles para atender a los pacientes críticos.



Aunque en las cifras el departamento tiene el 24% de las camas disponibles, el personal está agotado y podría ser insuficiente en caso de que se rebase la capacidad.



En conversación con La FM de RCN Radio, el secretario de Gobierno, Luis Fernando Suárez, explicó que con la declaratoria de alerta roja en la red hospitalaria, se busca disminuir la presión sobre los profesionales de la salud.

Según el funcionario, “realmente aquí no hay personal que pueda reemplazar los profesionales que están atendiendo los pacientes, efectivamente hay un cansancio, agotamiento”.



Sumado a esto, según el secretario de Gobierno, por ahora no se puede recurrir a equipos de otras partes del país, como se hizo el pasado mes de julio para apoyar labores en el hospital La María, porque ellos deben atender la pandemia en sus regiones.



Suárez manifestó que, “nosotros estuvimos trayendo equipos de salud de Barranquilla para la habilitación de unas camas en el Hospital La María de Medellín, pero como en estas ciudades también están aumentando los casos de covid, ya no podemos contar con ese recurso de apoyo”.



Además del agotamiento físico y del riesgo de contagio por exposición constante al virus, las condiciones para los médicos en Antioquia se complican aún más con el aumento de los pacientes críticos que requieren atención en las UCI.

Para disminuir los riesgos de contagio, y en consecuencia, las posibilidades de que los pacientes lleguen a un estado crítico, la Gobernación decretó toque de queda nocturno, entre la media noche y las 6:00 a.m. desde el martes 22 de diciembre hasta que finalice el año.



La alerta roja estará vigente hasta el 4 de enero de 2021, fecha en la que se reunirán nuevamente los expertos para analizar si es necesario prolongarla.