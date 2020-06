El grupo de Investigación de Problemas en Enfermedades Infecciosas (Gripe), de la Universidad de Antioquia, logró que seis perros diagnostiquen, con una alta exactitud, el coronavirus en la saliva de una persona contagiada.

El entrenamiento fue en una finca de El Retiro, oriente del departamento, donde los animales olfatearon la saliva de doce pacientes positivos, quienes dieron su autorización para el estudio.

El director del grupo, Omar Vesga Meneses, explicó que los perros tienen tan desarrollado el sentido del olfato que pueden detectar olores únicos de un paciente con la COVID-19. La siguiente fase del estudio será la detección del virus sin la necesidad de sacar la muestra de saliva.

"Todavía nos faltan más experimentos y también una fase in vitro en la que los perros van a diagnosticar la enfermedad en las personas completas, no en su saliva, ni orina, ni en ninguna muestra en particular, sino oliendo la persona", señaló.

El investigador Vesga Meneses aseguró que si los perros identifican el virus solo con oler una persona, se darían un paso importante en la detección temprana del coronavirus. El método podría ser aplicado en hospitales, negocios, aeropuertos y empresas, entre otros.

"Porque un segundo es lo que se demora una persona en pasar por una puerta. No habría filas ni congestiones ni necesidad de tomar la temperatura ni tampoco preocuparse de que la gente guarde distanciamiento social. Los perros no se equivocan en eso: cuando los perros dicen que no tiene coronavirus, puede estar seguro de que no lo tiene", puntualizó.

El entrenamiento de las cuatro hembras y los dos machos consistió en familiarizarlos con la saliva de una persona contagiada. Luego se les ocultó la muestra muy cerca de la comida, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.

Si el perro lo encuentra, se echa como señal de la presencia del virus. Ahora, el propósito es que los animales detecten la enfermedad solo oliendo a las personas, lo que tardaría pocos segundos.