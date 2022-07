En audiencia se definirá futuro judicial de alias 'Manolo' por abuso de menores en Medellín

Este viernes 8 de julio, a dos días de que se venzan los términos, sería por fin la audiencia de la prórroga de medida de aseguramiento contra Ismael Darío Lopera alias 'Manolo', acusado de abusar sexualmente de niños y niñas de un jardín infantil del programa Buen Comienzo de Medellín.

El trámite se cumplirá a las 10:00 de la mañana. En el proceso judicial de alias 'Manolo' se han sufrido varios aplazamientos, por lo que las familias han denunciado dilaciones por parte de la defensa para que no se lleven a cabo las audiencias.



Así ocurrió con la audiencia preparatoria, que fue postergada tres veces y que se logró cumplir el 15 de junio. El hombre se encuentra con medida de aseguramiento en centro carcelario desde que se entregó, en julio de 2021, y permanece en la cárcel de Valledupar, donde supuestamente no lo han conectado para las audiencias que no han podido realizarse.



Así lo explicó Edwin Santamaría, abogado de una de las familias de los niños víctimas de Lopera. "Como han venido dándose tantos aplazamientos para que se surtan las audiencias, entonces lo que se ha dicho es que 'Manolo' puede quedar en libertad por vencimiento de términos. Si se establece que esos términos se han vencido, no por causas imputables al abogado, y la posición del abogado en este momento es que no se pudo hacer porque el Inpec no conectaba a 'Manolo'", dijo.



Cabe recordar, que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar confirmó la cifra de 43 niños y niñas que fueron víctimas de presunta violencia sexual en el Jardín Pequeños Exploradores, operado por Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín. Agregó que los menores de edad están en un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos.



En reiteradas ocasiones, los padres de familia han hecho manifestaciones y declaraciones a los medios de comunicación sobre su preocupación de que el hombre quede libre, porque aunque seguiría vinculado al proceso, sienten temor de que pueda arremeter contra sus pequeños.

Luego de la audiencia preparatoria que se cumplió el 15 de junio, la siguiente, que es la del juicio oral, está programada para el 11 de agosto.