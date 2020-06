En Ebéjico, Antioquia hicieron un concurso de belleza pese a aislamiento

Bajo el argumento de que la población necesitaba una distracción en época de pandemia y asegurando que se respetaron los protocolos de protección, la alcaldía del municipio de Ebéjico, en el occidente de Antioquia realizó un concurso de belleza para elegir la representante de esta localidad al reinado nacional de la flores.



Las siete mujeres que se disputaban la corona pasaron por las diferentes pruebas como el desfile y las preguntas del jurado.



En los videos del evento se observa cómo solo dos de los asistentes usan tapabocas, la distancia mínima no fue respetada y hasta hubo cantante para amenizar la ceremonia que se cumplió este fin de semana.

El alcalde Edison Tamayo, dijo que asumía toda la responsabilidad del evento y que lo realizó para no acabar con la ilusión de las concursantes y sus familias.



El dirigente local explicó que “debo admitir que la elección de la representante se pudo elegir por medio de un decreto, pero detrás de estas concursantes estaba la ilusión de unas familias y por eso optamos por hacer el reinado”.



Según el mandatario, en el recinto no había más de 20 personas, y el reinado no le costó dinero a la administración.



En relación al uso de implementos de protección por parte de las participantes y los demás asistentes al evento, el alcalde se defendió “mucha gente me ha preguntado por qué las participantes no tenían tapabocas y mi respuesta es que, al tratarse de un concurso de belleza, pues es muy difícil elegir a una ganadora con un tapabocas puesto”.

Con más de 12.000 habitantes, Ebéjico fue certificado como municipio no COVID-19. Su alcalde dice que no se incumplieron los protocolos mínimos de protección y que por eso, no haría lugar a una sanción.