En firme sanción para la hinchada visitante en los clásicos antioqueños

Luego del clásico paisa del fin de semana, que contó con la participación de 28.700 asistentes, la Administración distrital anunció que, por decisión de la Mesa de Convivencia, Comodidad y Seguridad en el Fútbol, fue ratificada hasta el fin de año la decisión de solo contar con la hinchada local durante los próximos clásicos.

Asimismo, informaron que todos los encuentros deportivos de tipo A contarán con dispositivos similares, para garantizar la tranquilidad antes, durante y después de los eventos deportivos, y en cumplimiento de las restricciones tomadas por la administración.

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, expresó que, “la razón por la que no pueden entrar las barras de Nacional y de Medellín juntas al estadio es porque están sancionadas. No es porque nos dé miedo que se junten, hay una sanción porque se portaron mal en un partido y hay un castigo".

Indicó que "cada uno va a ir a su partido, lo que debimos haber hecho es que no hubiera hinchas en todo el año, pero dijimos: ‘no, que puedan ir, pero no pueden mezclarse las barras hasta que termine el año’. De ahí para allá que demuestren que son capaces de convivir de forma civilizada, que el fútbol no es para matarse, que es para vivirlo en paz, para llevar la familia”.

Además, Quintero Calle resaltó que "durante el compromiso disputado por los dos equipos de la ciudad en la jornada 10 de la Liga Colombiana, no se presentaron alteraciones al orden público y transcurrió en tranquilidad".

El mandatario afirmó que la sanción se dio luego de los hechos de violencia y vandalismo en el estadio Atanasio Girardot y en la unidad deportiva después de jugarse el clásico realizado el semestre pasado.