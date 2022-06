En Medellín y el Valle de Aburrá no habrá pico y placa por daño en el Metro

A causa del daño en la vía férrea del Metro, en Medellín y los municipios del área metropolitana se suspenderá el pico y placa para motos de dos y cuatro tiempos, desde este viernes.

El propósito es que las personas que residen en el Norte del Valle de Aburrá puedan desplazarse hasta sus lugares de estudio o trabajo, teniendo en cuenta las dificultades en el transporte.

Andree Uribe, alcaldesa encargada de Medellín, señaló que este cambio se hará desde mañana porque no se quiere generar caos y confusión en la ciudadanía. También indicó que por ahora será solo para las motos, porque se debe evaluar si funcionaría para los carros, sin que se genere un efecto peor.



"Lo que no queremos es generar caos, lo que queremos es que tomemos decisiones controladas y que tengan un buen impacto. Solo motocicletas en este momento porque estamos analizando, a través de toda la tecnología que tenemos, cómo está el flujo vehicular y qué tanto podría impactar de manera no tan positiva levantar el pico y placa en vehículos", detalló Uribe.

Adicionalmente, recomendó a los ciudadanos acordar la implementación de jornadas de trabajo en casa o remoto para los casos que sea posible, la utilización de medios de transporte alternativos como la bicicleta y compartir vehículo.



Por otra parte, señaló que una de las opciones que se manejan para mitigar la situación es la habilitación de un carril para buses eléctricos que operarían entre las estaciones Tricentenario y Caribe en ambos sentidos.



Mientras se resuelve la afectación, la estación Caribe funciona como una estación terminal. Debido a esto, los usuarios que ingresen deberán hacerlo por el costado norte, mientras que los que salgan deben hacerlo por el lado sur.

Recordemos que la medida del pico y placa aplica en Medellín y los otros nueve municipios entre las cinco y media de la mañana y las ocho de la noche.