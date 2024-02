En medio de una fuga de presos en Medellín, un policía fue asesinado: esto se sabe

Un plan de fuga dejó un policía muerto y otro herido en el Centro de Medellín. Los hechos se presentaron en el Centro de Traslado de Protección, donde 13 persona lograron escapar y en medio de la persecución se registró la balacera que terminó con la muerte del uniformado.

El subcomandante de la policía Metropolitana, coronel Richard Fajardo, aseguró que el hecho se registró en la madrugada, cuando por lo menos catorce personas escaparon del sitio.

El oficial manifestó que durante la persecución se registró un intercambio de disparos, en medio de la balacera murió uno de los policiales mientras que el otro resultó herido

Recordemos que este no ha sido el primer episodio de violencia y de fuga de presos que se registra en el Centro de Traslado de Protección, CPT. En el 2021 las autoridades reportaron la fuga de tres personas que hicieron un hueco desde hace varias semanas y en una salida al baño, aprovecharon para fugarse. En su momento la personería de Medellín manifestó la crisis de este sitio el cual llegaba en temas de hacinamiento superior al 231 %

El hacinamiento carcelario que "papa" caliente en Medellín

Esta semana la Personería alertó sobre los desbordados niveles de hacinamiento en los centros de detención transitoria en la ciudad. Esta situación a la que están expuestas las personas privadas de la libertad no cesa en Estaciones de Policía, URI y salas de paso. A la fecha, se encuentran 1.896 personas vinculadas a procesos judiciales a la espera de una sentencia.

Se evidencian niveles de hacinamiento superiores al promedio, como es el caso de la Sijín, que posee una capacidad para albergar 20 personas privadas de la libertad y actualmente tiene 334 en sus instalaciones, lo que representa un nivel de sobrepoblación del 1.670%.

Jorge Carmona, defensor de los derechos de la población privada de la libertad ha hecho este tipo de denuncias durante más de 20 años; la situación crítica en los centros transitorios viene desde el año 2011 y en las cárceles de la ciudad de Medellín más de 27 años.

En sus visitas de verificación; el líder ha encontrado que la alimentación es pésima, los internos no tienen dónde dormir, no hay doctores ni enfermería y no se consigue ni una pastilla para un simple dolor de cabeza.

Para Carmona el hacinamiento carcelario no solo constituye una violación flagrante de los derechos humanos fundamentales, sino que también representa un riesgo significativo para la salud y la seguridad de los internos y el personal penitenciario. Para él; las estaciones de Policía en Medellín se convirtieron en un cementerio de hombres vivos.

El defensor denunció que por ejemplo en la cárcel Bellavista; es tanto el hacinamiento, que los internos tienen ‘pico y placa’ para dormir. Se enumeran y mientras unos logran conciliar el sueño, otros están de pie.

Además, aseguró que uno de los grandes responsables de esta problemática han sido las alcaldías de Medellín que no han cumplido con lo que dice el artículo 17 ley 65 de 1993, el cual indica que los entes territoriales son quienes deben velar porque no se vulneren los derechos de la población carcelaria.

Es importante mencionar que; Medellín es la segunda ciudad más grande del país y no cuenta con una cárcel para los sindicados.