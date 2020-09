Encuentan una nueva caleta de Pablo Escobar en Medellín

Pablo Escobar Gaviria sigue siendo noticia 27 años después de su muerte. Esta vez por cuenta de una nueva caleta de 18 millones de dólares que fue hallada recientemente en el sector de Las Palmas, en Medellín.

El hallazgo se dio gracias a Nicolás Escobar, sobrino mayor del excapo del narcotráfico. “Me he dedicado a buscar caletas de Pablo y he tenido la oportunidad de encontrar no una, sino varias. Esa caleta se encuentra ubicada en una casa en Medellín, en el sector de Las Palmas”, contó Nicolás a Red Más Noticias.

De acuerdo con sus declaraciones, la encontró tras presenciar varios eventos paranormales. El sobrino de Escobar relató que, por aproximadamente cinco años, cada vez que se sentaba en el comedor de esa casa, al mirar hacia el parqueadero, a través de unos vidrios observaba a un señor que se desaparecía.

En ese lugar había una bolsa bastante grande y “el olor era impresionante, peor que una mortecina multiplicada por cien”, agregó.

Además del dinero, que por cierto es inservible (los billetes están podridos), pero que a la fecha sería más de 66.000 millones de pesos, se encontró una máquina de escribir con la que Pablo redactaba las amenazas de ‘Los Extraditables’. También fue hallada una 'pepa' grande de oro, radios de comunicación, grabadoras con información del narcotraficante y una cámara con un rollo dañado.

Otro de los elementos encontrados en esta caleta fue el bolígrafo que Escobar lucía en sus camisas. “El esfero de oro con el que firmaba los comunicados de prensa a nombre de ‘Los Extraditables’”, señaló el sobrino.

Pablo Escobar, exjefe y fundador del Cartel de Medellín, ha sido uno de los máximos generadores de violencia en el país con multiples atentados y asesinatos. Fue dado de baja en medio de un operativo de las autoridades el 3 de diciembre de 1993.