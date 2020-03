Entregaron títulos de tres predios a reclamantes en Turbo, Antioquia

Un Juzgado Civil del Circuito Especializado de Apartadó entregó los títulos y restituyó tres predios de cultivos de plátano y banano que eran reclamados por campesinos en el corregimiento Nueva Colonia en Turbo.

"El Juzgado Segundo Promiscuo municipal de Turbo le hace entrega real y material del predio, el cual le ha sido restituido a usted, la señora Marta Cecilia Julio. ¿Acepta el predio en las condiciones en las que se encuentra?", le preguntó el funcionario a la reclamante.

"Sí, acepto, porque no me queda más de otra", respondió la mujer visiblemente conmovida.

Pese a tener los títulos de propiedad, los reclamantes sienten temor de vivir nuevamente en las fincas, como es el caso de Marta Cecilia Julio, una de las beneficiadas y representada por la fundación Forjando Futuros.

"Pienso arrendarla o dejar un trabajador, qué sé yo, pero para vivir, realmente les digo que no. Siento miedo, miedo y tristeza, de cualquier represalia contra mis hijos o contra mí", dijo la mujer.

Durante la diligencia, hubo momentos de tensión porque Francisco Lozano, quien es el segundo ocupante de dos de los predios, aseguró que los compró de buena fe y no dejará las parcelas.

"El señor (uno de los reclamantes) no vende por presión de desplazamiento, eso es falso. Cuando yo compré, no había título, eran terrenos de la Nación. Si hay ley en este país, que le dé la razón a la víctima y no al corrupto. Deben saber que yo tengo la razón. Yo, mis terrenos, no los voy a entregar", señaló.

El director de Forjando Futuros, Gerardo Vega, explicó que las parcelas son muy fértiles para el cultivo de banano y están ubicadas en una zona estratégica para la salida de carga por el puerto.

"Fue la primera restitución en todo el corazón de la producción bananera de Colombia, la zona de influencia de Puerto Antioquia, donde los jueces ordenaron devolver esos tres predios a campesinos que fueron objeto de despojo", explicó.

Se han presentado 6.385 solicitudes de restitución de tierras en Urabá, de las cuales, se han resuelto 318, que representan un 5 por ciento, según Forjando Futuros.