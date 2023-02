Desde el 9 de febrero hasta el próximo 31 de diciembre de 2023, estará suspendido el permiso para el porte de armas de fuego en 91 municipio de Antioquia que son jurisdicción de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, incluidas las subregiones del Norte, Oriente, Occidente, Suroeste y el Área Metropolitana Del Valle de Aburrá.

La resolución fue emitida por lo ordenado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 2636 del 30 de diciembre de 2022, concerniente a la suspensión general del porte de armas de fuego, misma que busca mantener y preservar las condiciones de seguridad de la ciudadanía y con ellos la protección de sus derechos.

Quienes actualmente cuenten con permiso especial, el mismo estará vigente hasta el próximo 10 de febrero y posterior a ello hasta tanto no se encuentre renovado, no podrán portar las armas, so pena de su incautación.

La medida de suspensión general también acoge a aquellos titulares de armas traumáticas. La resolución de suspensión general de armas de fuego en la jurisdicción de la Cuarta Brigada fue expedida el 8 de febrero del 2023.

Excepciones

De la medida está exceptos el personal activo de la Fuerza Pública que sean titulares de permisos para porte de armas de fuego para su defensa personal.

Además de reserva activa de la fuerza pública, los congresistas y secretarios generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, magistrados de las Altas Cortes, de los Tribunales y jueces.

También se suman el fiscal General de la Nación y fiscales de todo orden, Procurador General de la Nación y los procuradores delegados, el contralor general así como los contralores delegados, gobernador y alcaldes de los municipios y deportistas y coleccionistas de armas de fuego debidamente acreditados.