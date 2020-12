Envían a la cárcel a Diego Cadavid por el crimen de su bebé de 18 meses

Cabe recordar que la familia de la menor exigió justicia por el atroz crimen, y narró que el señalado homicida aprovechó uno de los días que tenía permiso para ver a su hija y se la llevó, sin regresarla a la hora pactada en la casa de su mamá.

Manifestaron los familiares que el hombre ya había amenazado a la bebé y a su madre tras la ruptura de la relación sentimental, y que por ende califican el hecho como una venganza.

El llamado del gobernador

Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, aseguró que el crimen de Sofía Cadavid es un motivo más para seguir impulsando en el departamento la cultura del respeto y la protección por la vida, de la no violencia.

El mandatario le pidió a los antioqueños “abrazar la cultura de la vida” como forma de homenajear a la menor, cuya muerte ha generado dolor y rechazo tanto en ese municipio del Oriente antioqueño como en el resto del departamento.

"Esta situación nos debe llevar es a seguir impulsando en el departamento la cultura del respeto por la vida, de la protección de la vida, de la no violencia, no dirimir los conflictos de forma violenta. En homenaje a la pequeña Sofía el llamado a los antioqueños es a que abracemos la cultura de la vida, de la no violencia para la convivencia entre todos", puntualizó.