EPM adjudica a consorcio chino el contrato para la segunda etapa de Hidroituango

EPM adjudicó al Consorcio CYS, conformado por Yellow River CO. LTD Sucursal Colombia y Schrader Camargo S.A.S., la construcción de las obras civiles finales para la puesta en operación de las unidades de generación 5 a la 8 del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, luego de un proceso de solicitud pública de ofertas.

El contrato para las obras civiles se adjudicó por un valor aproximado a un billón 75.000 millones de pesos y tendrá un plazo de ejecución de 1.125 días calendario.

Para esta solicitud pública de ofertas, inicialmente mostraron interés 12 firmas constructoras, de las cuales, finalmente, EPM recibió y evaluó tres ofertas presentadas por las siguientes empresas: Todini Costruzioni Generali S.P. A., oferta eliminada por no cumplir algunos requisitos de participación; China Gezhouba Group Company Limited, oferta rechazada por incumplimiento de algunos requisitos de participación y el Consorcio CYS (Conformado por Yellow River CO., LTD Sucursal Colombia y Schrader Camargo S.A.S. con la oferta aceptada

Para el desarrollo de esta etapa, EPM abrió, el 10 de marzo de 2022, una solicitud pública de ofertas, en la que diez firmas manifestaron interés y solo una entregó la oferta.

Este proceso fue declarado desierto, dado que el único oferente que se presentó no entregó en el plazo establecido las pruebas que acreditaran un requisito de participación de conformidad con lo solicitado en las condiciones particulares del proceso.

El 24 de abril de 2023, EPM abrió una nueva solicitud pública de ofertas para la segunda etapa que concluyó este 11 de octubre, con la adjudicación al Consorcio CYS.

En este proceso, la empresa ha contado con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, en el marco de su función preventiva.

Cada una de las ocho unidades de generación de Hidroituango tiene una capacidad instalada de 300 megavatios de energía para el Sistema Interconectado Nacional (SIN), para un total de 2.400 megavatios, correspondientes al 17% de la energía que el país necesita para seguir creciendo y aportar a la calidad de vida millones de colombianos.