EPM explicó que no hubo riesgos en pruebas a turbina uno de Hidroituango

Preocupados se mostraron integrantes de la comunidad de los municipios aguas abajo de Hidroituango, pues el lunes se realizó una prueba en una parte de la turbina uno, que, según ellos, no les fue informada y por ello se sienten en riesgo.

Empresas Públicas de Medellín aclaró que sí realizó una prueba en la unidad 1, pero que fue a muy baja velocidad, es decir, entre 6 y 8 revoluciones por minuto, comparado con las 180 revoluciones por minuto que girará cuando la turbina empiece a operar. También indicó que este procedimiento no fue durante el simulacro de evacuación de este martes, en cuatro municipios del área de influencia.

Paola Andrea Gutiérrez Rodríguez, líder del corregimiento de EL 12 de Tarazá, dijo sentirse “engañada” por la empresa. "Gracias a Dios no pasó nada, pero sí nos dijeron mentiras, nos engañaron. En este momento en las comunidades están indignadas, están preocupadas y a la vez indispuestas por esa acción que toma EPM de encender las turbinas sin el consentimiento de las comunidades", manifestó.

EPM indicó que esta prueba no representa riesgos para el personal que labora en el sitio de obras de Hidroituango ni para las comunidades ubicadas aguas abajo de la central, porque todavía la máquina no está conectada al sistema y no se encuentra con carga.

"Esas pruebas todavía se demoran un tiempo mientras terminamos de afinar los controles y ponemos a punto toda la parte electromecánica de estos dos equipos de la turbina uno, de la turbina dos, para poder pensar en hacer esas pruebas. En el momento que se hagan esas pruebas, se harán las evacuaciones correspondientes, de acuerdo a lo que nos dijo la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo", dijo William Giraldo Jiménez, vicepresidente del Proyectos de Generación de Energía EPM.

La compañía señaló que comunicará de manera oportuna cuando se adelanten las pruebas a carga nominal, es decir, cuando la máquina ya esté energizada, momento en el que debe articularse con las autoridades para realizar las evacuaciones necesarias de acuerdo con lo estipulado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).