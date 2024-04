EPM interrumpió servicio de agua en Barbosa, Antioquia, por sequía

La empresa EPM reporta la interrupción del servicio de acueducto en Barbosa, Norte del Valle de Aburrá debido al fenómeno de El Niño.

De acuerdo con la entidad se presenta bajo caudal en las quebradas La López y El Viento, que abastecen la planta de potabilización Barbosa, a esta situación se suman los altos consumos de los usuarios, eventos que hicieron necesario interrumpir este domingo 14 de abril el servicio de acueducto en el municipio de Barbosa, para 7,913 instalaciones en los siguientes rangos de direcciones:

De calle 4A hasta calle 7A entre carreras 18 y 21; de calle 8 hasta calle 11 entre carreras 15 y 21; de calle 12 hasta calle 13 entre las carreras 21 y 23; de calle 8 hasta calle 13 entre las carreras 6 y 15; de calle 16 hasta calle 18 entre las carreras 6 y 21; de calle 19 hasta calle 20 entre las carreras 19 y 21; de calle 19 hasta calle 22 entre las carreras 16 y 19. Barrios: 30 de Mayo; Aguas Calientes; Barrios de Jesús; Buenos Aires; Centro; El Portón; El Progreso; Las Orquídeas; Leticia; Pepe Sierra1; Pepe Sierra 2; Robles; Santa Mónica y Santiago De Los Caballeros. La interrupción que inició a las 10:30 a.m. de este domingo, se extenderá hasta la 1:00 a.m. del lunes 15 de abril.

Barrios: 30 de Mayo; Aguas Calientes; Barrios de Jesús; Buenos Aires; Centro; El Portón; El Progreso; Las Orquídeas; Leticia; Pepe Sierra1; Pepe Sierra 2; Robles; Santa Mónica y Santiago De Los Caballeros.

La interrupción que inició a las 10:30 a.m. de este domingo, se extenderá hasta la 1:00 a.m. del lunes 15 de abril.

EPM recomienda hacer un consumo responsable del agua con acciones como: tomar duchas cortas y cerrar la llave mientras se enjabona. La llave también se debe cerrar durante el cepillado de dientes, afeitada, lavado de platos y ropa.

Lea también: Embajador de EEUU y Fico Gutiérrez se reunieron para luchar contra la explotación sexual infantil

-Si el baño es con agua caliente, se puede recoger el agua fría que sale al principio. Es agua limpia que sirve para otras tareas del hogar.

-Usar un vaso para llenarlo de agua mientras se cepillan los dientes.

-Usar la lavadora con cargas completas. Y reutilizar el agua del último enjuague de la lavadora para el aseo de pisos y andenes.

Lea también: "Operación de Hidroituango no es 100% segura": Petro

-El agua con la que se la lavan las verduras se puede emplear para regar las plantas.

-Evitar el lavado frecuente de los vehículos de uso particular y reducir la cantidad de agua que se requiere.

-Descongelar los alimentos con tiempo, así evitas usar el chorro de agua.

EPM reitera la importancia de un uso responsable del agua potable, pues ante menores consumos el sistema de acueducto podrá prestar el servicio de manera más efectiva.